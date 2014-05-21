英国债市：英国央行公布会议记录后英债价格延续跌势

路透伦敦5月21日 - 英国公债价格周三连续第四日下滑，此前英国央行公布的会议记录显示，央行的九人政策委员会认为委员们对升息的看法变得更加平衡。

上周曾大跌的10年期英债较可比德债收益率差一度创下15年新高，而英债收益率则全面上涨。

10年期英债收益率 升约4个基点，报2.643%，在英国央行公布会议记录及强劲的零售销售数据公布后，该收益率触及2.665%的日高。

野村策略师Andy Chaytor表示，他认为市场将在未来几天继续消化会议记录，可能导致收益率曲线略微趋平。

10年期英债较可比德债利差午后升至129个基点，为1998年第三季来最高，结算价报约127个基点，当日仅微升。

鉴于英国经济看上去可能将继续跑赢欧元区，一些英债策略师预计英债较可比德债利差在未来几个月会进一步扩阔。(完)

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