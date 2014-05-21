英国债市：英国央行公布会议记录后英债价格延续跌势

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透伦敦5月21日 - 英国公债价格周三连续第四日下滑，此前英国央行公布的会议记录显示，央行的九人政策委员会认为委员们对升息的看法变得更加平衡。
上周曾大跌的10年期英债较可比德债收益率差一度创下15年新高，而英债收益率则全面上涨。
10年期英债收益率 升约4个基点，报2.643%，在英国央行公布会议记录及强劲的零售销售数据公布后，该收益率触及2.665%的日高。
野村策略师Andy Chaytor表示，他认为市场将在未来几天继续消化会议记录，可能导致收益率曲线略微趋平。
10年期英债较可比德债利差午后升至129个基点，为1998年第三季来最高，结算价报约127个基点，当日仅微升。
鉴于英国经济看上去可能将继续跑赢欧元区，一些英债策略师预计英债较可比德债利差在未来几个月会进一步扩阔。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --