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债券 | 2014年 5月 23日 星期五 02:06 BJT

英国债市：英债较可比德债利差触及15年新高

路透伦敦5月22日 - 英国公债较可比德债收益率差周四升至15年新高，因市场臆测欧洲央行将再度放宽货币政策。

尽管10年期英债收益率 在今日相对淡静的交投中仅小升，但较可比德债 利差仍触及130.5基点的1998年第三季来最高。

收盘前，该收益率差回到约129.5个基点。

多数策略师预计，该收益率差将在未来几个月进一步扩大，因英国经济强劲复苏，同欧元区经济成长乏力形成的对比愈发鲜明。(完)

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