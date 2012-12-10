英国债市:英债因股市上涨而下滑,在标售前走势落后

路透12月10日 - 英国公债周一下滑,此前企业公布的业绩稳健,提振了风险意愿,且投资人为即将进行的公债标售调整仓位,也令公债价格卖压加重.

对意大利未来政局的担忧限制了英债的跌幅,英债被视为是比一些欧元区公债更安全的替代品.

英国周二将标售32.5亿英镑票息为1.75%,2022年到期英债,周四将标售11亿英镑票息为0.125%,2024年到期英债.

"本周有新债标售...因此需要作出一些折让."Monument Securities 策略师Marc Ostwald表示.

他还指出,英国可能失去AAA评等的威胁也令英债承压.

3月英债期货 收低29个跳动点,报119.44,可比德债期货 则跌12个跳动点.

英债早盘大致保持在平盘上方,但在美股开盘后开始大跌.

受助于麦当劳销售强于预期,美股小涨.欧股也略有斩获,由意法半导体(STM) 领升,此前公司公布计划关闭一个亏损的合资企业.

10年期英债收益率 升近3个基点,报1.76%,较可比德债利差 扩阔1个基点,报46基点.