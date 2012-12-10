英国债市:英债因股市上涨而下滑,在标售前走势落后

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透12月10日 - 英国公债周一下滑,此前企业公布的业绩稳健,提振了风险意愿,且投资人为即将进行的公债标售调整仓位,也令公债价格卖压加重.
对意大利未来政局的担忧限制了英债的跌幅,英债被视为是比一些欧元区公债更安全的替代品.
英国周二将标售32.5亿英镑票息为1.75%,2022年到期英债,周四将标售11亿英镑票息为0.125%,2024年到期英债.
"本周有新债标售...因此需要作出一些折让."Monument Securities 策略师Marc Ostwald表示.
他还指出,英国可能失去AAA评等的威胁也令英债承压.
3月英债期货 收低29个跳动点,报119.44,可比德债期货 则跌12个跳动点.
英债早盘大致保持在平盘上方,但在美股开盘后开始大跌.
受助于麦当劳销售强于预期,美股小涨.欧股也略有斩获,由意法半导体(STM) 领升,此前公司公布计划关闭一个亏损的合资企业.
10年期英债收益率 升近3个基点,报1.76%,较可比德债利差 扩阔1个基点,报46基点.
周二投资人将消化英国央行总裁金恩1715GMT在纽约的演说.(完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。