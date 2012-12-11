英国债市: 英债下跌,因标售10年期英债及德国数据强劲

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦12月11日 - 英国公债周二跟随德债一起下跌,因德国经济景 气判断指数优于预期,且英国标售新债造成英债表现落后. 英国标售32.5亿英镑,票息为1.75%于2022年到期英债,投标倍数为1.6 9. "标售成绩可以,"苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说."两周以来都 没有英债供应,这次标售是今年最后一次传统英债标售." 周二德国智库ZEW调查显示,12月经济景气判断指数从11月的负15.7跳 升至6.9,远高于路透调查访问的41位分析师预估的负12. 数据不利英债和德债,且带动欧洲股市上升至18个月高位,这也压抑债市. 3月英债期货 收低28个跳动点,报119.16,表现逊于可比德债期 货,后者下滑19个跳动点,报145.41. 投资人消化英国债务管理局(DMO)的季度会议记录,该记录显示英债市 场人士希望DMO标售新的2018年到期英债,同时透过银团发售2044年到期的 普通债和2052到期的通膨保值公债. 英国央行总裁金恩周一警告,太多国家尝试压低其货币汇率以抵销全 球经济放缓及明年可能出现的趋势的影响. 10年期英债收益率 升3个基点,报1.80%,较可比德债利差 EU10YT=RR走宽2个基点,至仅略高于48个基点.(完)
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路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货