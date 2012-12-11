英国债市: 英债下跌,因标售10年期英债及德国数据强劲

路透伦敦12月11日 - 英国公债周二跟随德债一起下跌,因德国经济景 气判断指数优于预期,且英国标售新债造成英债表现落后. 英国标售32.5亿英镑,票息为1.75%于2022年到期英债,投标倍数为1.6 9. "标售成绩可以,"苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说."两周以来都 没有英债供应,这次标售是今年最后一次传统英债标售." 周二德国智库ZEW调查显示,12月经济景气判断指数从11月的负15.7跳 升至6.9,远高于路透调查访问的41位分析师预估的负12. 数据不利英债和德债,且带动欧洲股市上升至18个月高位,这也压抑债市. 3月英债期货 收低28个跳动点,报119.16,表现逊于可比德债期 货,后者下滑19个跳动点,报145.41. 投资人消化英国债务管理局(DMO)的季度会议记录,该记录显示英债市 场人士希望DMO标售新的2018年到期英债,同时透过银团发售2044年到期的 普通债和2052到期的通膨保值公债. 英国央行总裁金恩周一警告,太多国家尝试压低其货币汇率以抵销全 球经济放缓及明年可能出现的趋势的影响. 10年期英债收益率 升3个基点,报1.80%,较可比德债利差 EU10YT=RR走宽2个基点,至仅略高于48个基点.(完)