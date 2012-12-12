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债券 | 2012年 12月 13日 星期四 01:22 BJT

英国债市: 英债下跌,在美联储声明公布前与德债走势一致

路透12月12日 - 英国公债价格周三下跌,在英国11月失业率意外下降
后,对美联储推出新一轮经济刺激措施的预期提振了风险资产.
    
    3月英债期货 结算价跌24个跳动点,报118.92,与可比德债期货
 走势大致相符,后者跌15个跳动点,至145.26.
    
    10年期英债收益率 涨3个基点,报1.83%,较可比德债收益
率差 走阔1个基点,报49个基点.
    
    "今天走势相当凌乱,"花旗策略师Jamie Searle称. 
    
    英国统计局周三公布,11月请领失业金人数下降0.3万人(预估为增加0
.7万),失业率为4.8% 英国在截至10月的三个月中按ILO标准计算的失业人
口减少8.2万人 ;失业率为7.8%(预估为7.8%).

    美联储周三料将宣布购买更多公债.该决定料于1730GMT公布.
    
    周四英国债务管理局将进行今年最后一次标售,规模为11亿英镑的202
4年到期通膨保值债券,票息为0.125%.(完)

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