英国债市: 英债下跌,在美联储声明公布前与德债走势一致

《全球汇市》美元下滑，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
路透12月12日 - 英国公债价格周三下跌,在英国11月失业率意外下降 后,对美联储推出新一轮经济刺激措施的预期提振了风险资产. 3月英债期货 结算价跌24个跳动点,报118.92,与可比德债期货 走势大致相符,后者跌15个跳动点,至145.26. 10年期英债收益率 涨3个基点,报1.83%,较可比德债收益 率差 走阔1个基点,报49个基点. "今天走势相当凌乱,"花旗策略师Jamie Searle称. 英国统计局周三公布,11月请领失业金人数下降0.3万人(预估为增加0 .7万),失业率为4.8% 英国在截至10月的三个月中按ILO标准计算的失业人 口减少8.2万人 ;失业率为7.8%(预估为7.8%). 美联储周三料将宣布购买更多公债.该决定料于1730GMT公布. 周四英国债务管理局将进行今年最后一次标售,规模为11亿英镑的202 4年到期通膨保值债券,票息为0.125%.(完)
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月3日 - 法国/德国10年期公债收益率差周五跌至一个月最低，此前民调显示，马克龙将在法国总统选举的首轮投票中击败极右翼候选人勒庞，这是第一次出现这样的民调结果。