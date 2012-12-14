英国债市:英债下滑,因标普下调英国评等展望及中国制造业数据强劲

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月14日 - 英债周五下滑,中国公布的制造业调查结果强劲殃及避险资产需求,英国债信评等可能被下调的风险也令英债需求承压.
标准普尔周四将英国AAA债信评等展望下调至负面,标普预计英国净总体公债将继续增长至2015年.
中国12月制造业成长强劲,为核心公债市场确立了负面基调.
汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.
3月英债期货 收跌12个跳动点,报118.42,表现同可比德债期货 一致,后者收跌13个跳动点.
10年期英债收益率 攀升1个基点,报1.87%,与可比德债收益率差持稳于51个基点,盘中触及去年10月以来最阔的53.3.
投资人下周将消化包括通胀、第三季国内生产总值(GDP)修正值等经济数据,以及英国央行本月稍早货币政策会议记录.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。