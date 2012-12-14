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债券 | 2012年 12月 15日 星期六 01:56 BJT

英国债市:英债下滑,因标普下调英国评等展望及中国制造业数据强劲

路透伦敦12月14日 - 英债周五下滑,中国公布的制造业调查结果强劲殃及避险资产需求,英国债信评等可能被下调的风险也令英债需求承压.

标准普尔周四将英国AAA债信评等展望下调至负面,标普预计英国净总体公债将继续增长至2015年.

中国12月制造业成长强劲,为核心公债市场确立了负面基调.

汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.

3月英债期货 收跌12个跳动点,报118.42,表现同可比德债期货 一致,后者收跌13个跳动点.

10年期英债收益率 攀升1个基点,报1.87%,与可比德债收益率差持稳于51个基点,盘中触及去年10月以来最阔的53.3.

投资人下周将消化包括通胀、第三季国内生产总值(GDP)修正值等经济数据,以及英国央行本月稍早货币政策会议记录.(完)

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