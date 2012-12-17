英国债市: 美国预算磋商希望打压英债走低,投资者关注英国数据

路透伦敦12月17日 - 英债周一在淡静交投中走低,与德债跌势一致,因有迹象显示,美国预算磋商取得进展,提振对风险较高资产的需求.本周将有一系列英国数据公布.

德债走低,因有迹象显示美国为避免明年出现财政危机的磋商取得进展,但德债跌幅受限,因美国议员达成最终协议的时间所剩无几.

众议院议长贝纳提议增税,尽管力度仍远不及总统奥巴马希望的水平,但起码这是在12月31日最后期限前,财政悬崖磋商取得首个实质性进展.

对日本大选后日本央行将再推货币刺激计划的预期加重了避险资产面临的压力.

3月英债期货 收跌14个跳动点,报118.28,可比德债期货 收跌7个跳动点.

RBS的策略师Simon Peck表示,"我认为目前的交投不旺.在年底前,成交将保持清淡."

投资者静待一系列英国数据出炉,其中包括周二将公布的通胀数据.接受路透调查的经济学家预计,11月英国通胀将从上月触及的五个月高位回落.

英国央行上次政策会议记录将于周三公布,周五将出炉第三季GDP修正值.