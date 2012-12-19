英国债市:英债跟随德债下滑,因对美国达成财政协议的希望增加

路透伦敦12月19日 - 英债价格周三下滑,盘中走势波动,因投资人对 年底前美国能够达成预算协议,避免大规模增税和减支的希望升温,避险公 债需求降低. 3月英债期货 结算价下滑16个跳动点,报117.45,盘中稍早曾触 及合约低位117.20.可比德债期货 结算价收低26个跳动点. 在白宫称奥巴马将否决众议院共和党提出的财政悬崖"B计划"后,英债 缩减部分跌幅. "美国财政悬崖消息左右风险意愿."RBC Capital Markets策略师Sam Hill表示. 英债今日表现优于可比德债,因投资人认为近期英债跑输程度有些过 度. 英国央行周三公布的12月5-6日会议记录显示,该国经济增长近期内可 能保持大致持平状态,但通胀率可能在未来一年左右突破2%.[ID:nL4S09T4 GR]英债对此无甚反应. 10年期英债收益率(殖利率) 大致持稳,报1.96%,较可比德 债的利差 收紧1个基点至近53个基点. 周四,英国将公布11月零售销售数据,分析师预计按月小增0.3%,10月 为下滑0.8%.(完)