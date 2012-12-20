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债券 | 2012年 12月 21日 星期五 01:13 BJT

英国债市:英债攀升,因美国财政忧虑打压风险资产需求

路透伦敦12月20日 - 英债价格周四同德债期货一道上涨,因对美国预
算谈判又陷僵局的担忧打压对较高风险资产的需求.
    
    随着年底限期逼近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳避免财政悬崖
的磋商再度陷入僵局.若跌落财政悬崖,美国明年年初将实施大规模增税和
减支,可能严挫伤本已疲弱的经济.
    
    3月英债期货 结算价上涨22个跳动点,报117.67,可比德债期货
 结算价收高17个跳动点.
    
    巴克莱策略师Moyeen Islam表示,圣诞临近,交投颇为淡静.
    
    10年期英债收益率(殖利率) 跌1个基点,报1.95%,较可比
德债的利差 持稳,报近53个基点.
    
    投资人为周五英国经济数据作准备,包括11月公共借款数据和第三季
国内生产总值(GDP)终值.(完)

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