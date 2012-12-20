英国债市:英债攀升,因美国财政忧虑打压风险资产需求

路透伦敦12月20日 - 英债价格周四同德债期货一道上涨,因对美国预 算谈判又陷僵局的担忧打压对较高风险资产的需求. 随着年底限期逼近,美国总统奥巴马和众议院议长贝纳避免财政悬崖 的磋商再度陷入僵局.若跌落财政悬崖,美国明年年初将实施大规模增税和 减支,可能严挫伤本已疲弱的经济. 3月英债期货 结算价上涨22个跳动点,报117.67,可比德债期货 结算价收高17个跳动点. 巴克莱策略师Moyeen Islam表示,圣诞临近,交投颇为淡静. 10年期英债收益率(殖利率) 跌1个基点,报1.95%,较可比 德债的利差 持稳,报近53个基点. 投资人为周五英国经济数据作准备,包括11月公共借款数据和第三季 国内生产总值(GDP)终值.(完)