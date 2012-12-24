英国债市:英债持稳,投资人在圣诞节前离场观望

路透伦敦12月24日 - 英债周一持稳,因投资人在节前清淡交投中离场 观望,美国财政谈判陷入僵局可能在明年年初支持避险公债表现. 美国白宫周五试图推进陷入僵局的美国预算谈判,之前共和党的计划 在国会搁浅,但在国会议员和总统奥巴马离开华盛顿度假前,谈判没有进展 . 尽管市场预计最终将达成某种形式的协议,但部分市场人士称磋商阻 力重重,对是否能达成解决办法不是好兆头. 3月英债期货 收高1个跳动点,至118.22,之前连升两日,在圣诞 节前交投清淡. 10年英债收益率 变动不大,报1.89%,上周曾触及5月来最 高的1.99%. 美国财政悬崖谈判在近几周主导市场人气,但明年首季,英债投资人注 意力将转向经济数据以及对货币政策的影响. 市场另一个焦点会是意大利大选.(完)