英国债市: 英债持稳,美国预算磋商仍陷僵局

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透伦敦12月28日 - 英债周五基本持稳,在美国总统奥巴马与国会领导人举行关键会议,为达成财政协议 作最后努力前,投资者态度谨慎. 迄今为止,并无迹象显示,双方在化解分歧,达成避免财政悬崖协议方面取得进展. "财政悬崖问题是市场唯一的真实驱动因素,"Lloyds的策略师Eric Wand表示. "此刻,所有的风险市场,汇市和固定收益市场-所有市场都在关注美国." 3月英债期货 收跌4个跳动点,报118.97,可比德债期货 上扬10个跳动点. 今日多数时间,英债期货陷于狭窄区间内,呈现季节性清淡交投. 10年期英债收益率 基本持稳在1.81%,与可比德债收益率差 扩阔2个基点,至50个基 点. 下周,英国将公布12月制造业和服务业PMI数据,将提供有关2012年底英国经济体质的线索. 下周四,英国债务管理局将标售37.5亿英镑,票息为1%的2017年到期的公债.(完)
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。