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债券 | 2012年 12月 29日 星期六 01:32 BJT

英国债市: 英债持稳,美国预算磋商仍陷僵局

路透伦敦12月28日 - 英债周五基本持稳,在美国总统奥巴马与国会领导人举行关键会议,为达成财政协议
作最后努力前,投资者态度谨慎.
    
    迄今为止,并无迹象显示,双方在化解分歧,达成避免财政悬崖协议方面取得进展.
    
    "财政悬崖问题是市场唯一的真实驱动因素,"Lloyds的策略师Eric Wand表示.
    
    "此刻,所有的风险市场,汇市和固定收益市场-所有市场都在关注美国."
    
    3月英债期货 收跌4个跳动点,报118.97,可比德债期货 上扬10个跳动点.
    
    今日多数时间,英债期货陷于狭窄区间内,呈现季节性清淡交投.
    
    10年期英债收益率 基本持稳在1.81%,与可比德债收益率差 扩阔2个基点,至50个基
点.
    
    下周,英国将公布12月制造业和服务业PMI数据,将提供有关2012年底英国经济体质的线索.
    
    下周四,英国债务管理局将标售37.5亿英镑,票息为1%的2017年到期的公债.(完)

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