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债券 | 2012年 12月 31日 星期一 22:06 BJT

英国债市: 在美国预算危机阴影下守住涨幅,2012年全年上扬

路透伦敦12月31日 - 英国公债周一持稳,市场交投清淡,占据市场主
导的是对美国在年底期限内达成预算协议的担心.市场在年末淡静收场,而
在这一年中公债收益率曾跌至纪录低点.
    
    美国国会周一开会,进一步协商以避免跌落财政悬崖,而留给国会的时
间只剩下几个小时.
    
    在这一背景下,英国公债交投清淡,10年期公债收益率 当
日持平于1.82%.
    
    整体而言,英国公债价格在2012年上涨,10年期公债收益率年初时在2.
00%左右,在7月23日曾创下纪录低点1.408%,因受到欧债危机忧虑和英国央
行购债因素的提振.
    
    此后,有关欧元区的忧虑消退--令英国公债避险魅力略有减弱--且英
国央行结束购债计划,因英国经济步出衰退而通胀问题比预想更加持久.
    
    3月英国公债期货 结算价下跌5个跳动点至118.92.3月德债期
货 当日下跌2个跳动点.
    
    短期和中期英国公债在2012年的表现好于长期公债,五年期公债收益
率 从年初时的1.1%降至0.85%,而30年期公债收益率GB30YT=RR
持平于3.1%左右.
    
    10年期英国公债与可比德债 利差略有扩大,超过50基点,
本月稍早曾触及2011年9月以来最阔水准55基点.(完)

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