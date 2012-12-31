英国债市: 在美国预算危机阴影下守住涨幅,2012年全年上扬

路透伦敦12月31日 - 英国公债周一持稳,市场交投清淡,占据市场主 导的是对美国在年底期限内达成预算协议的担心.市场在年末淡静收场,而 在这一年中公债收益率曾跌至纪录低点. 美国国会周一开会,进一步协商以避免跌落财政悬崖,而留给国会的时 间只剩下几个小时. 在这一背景下,英国公债交投清淡,10年期公债收益率 当 日持平于1.82%. 整体而言,英国公债价格在2012年上涨,10年期公债收益率年初时在2. 00%左右,在7月23日曾创下纪录低点1.408%,因受到欧债危机忧虑和英国央 行购债因素的提振. 此后,有关欧元区的忧虑消退--令英国公债避险魅力略有减弱--且英 国央行结束购债计划,因英国经济步出衰退而通胀问题比预想更加持久. 3月英国公债期货 结算价下跌5个跳动点至118.92.3月德债期 货 当日下跌2个跳动点. 短期和中期英国公债在2012年的表现好于长期公债,五年期公债收益 率 从年初时的1.1%降至0.85%,而30年期公债收益率GB30YT=RR 持平于3.1%左右. 10年期英国公债与可比德债 利差略有扩大,超过50基点, 本月稍早曾触及2011年9月以来最阔水准55基点.(完)