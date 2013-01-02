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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 17:57 BJT

英国债市: 公债期货触13个交易日低位,因英国制造业数据好于预期

路透伦敦1月2日 - 英国公债期货周三扩大跌幅近30个跳动点,至13个交易日低位,因此前公布的英国制造业数据强于预期. (完)

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