英国债市:英债期货下挫,因美国达成预算协议且英国制造业数据强劲

路透伦敦1月2日 - 英债周三录得逾八个月最大单日跌幅,触及5月来 最低,因此前美国国会达成预算协议,且数据显示英国制造业反弹. 美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾 难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有 衰退之虞. 投资人转投较高风险资产,欧股大涨至2011年5月来高位. 10年期英债收益率 急升15个基点,报1.99%,收益率15个基 点的升幅代表该英债价格录得自3月14日美联储对经济发布利多声明来最 大跌幅. 3月英债期货 大跌157个跳动点,报117.35的两周低点,走势与 可比德债期货 一致. 现货公债市场,英债表现不及德债,10年期英债较可比德债利差扩阔逾 2个基点,报55基点,接近两周前触及的15个月高位. 这主要是因英国公布的12月制造业采购经理人指数升至15个月高位. 周四,英国债务管理局将标售37.5亿英镑票息为1%的2017年到期英债. (完)