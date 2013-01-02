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债券 | 2013年 1月 3日 星期四 01:35 BJT

英国债市:英债期货下挫,因美国达成预算协议且英国制造业数据强劲

路透伦敦1月2日 - 英债周三录得逾八个月最大单日跌幅,触及5月来
最低,因此前美国国会达成预算协议,且数据显示英国制造业反弹.
    
    美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾
难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有
衰退之虞. 
    
    投资人转投较高风险资产,欧股大涨至2011年5月来高位.
    
    10年期英债收益率 急升15个基点,报1.99%,收益率15个基
点的升幅代表该英债价格录得自3月14日美联储对经济发布利多声明来最
大跌幅.
    
    3月英债期货 大跌157个跳动点,报117.35的两周低点,走势与
可比德债期货 一致.
    
    现货公债市场,英债表现不及德债,10年期英债较可比德债利差扩阔逾
2个基点,报55基点,接近两周前触及的15个月高位.
    
    这主要是因英国公布的12月制造业采购经理人指数升至15个月高位.
    
    周四,英国债务管理局将标售37.5亿英镑票息为1%的2017年到期英债.
(完)
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