英国债市:英债受美联储QE疑虑拖累下滑,但数据疲弱限制跌幅

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透伦敦1月4日 - 英国10年期公债收益率周五再度触及八个月高点, 因此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录显示内部对进一 步购债的疑虑,但英国服务业数据疲弱,令英债跌幅相对其他欧元区公债较 小. 美联储周四公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9 万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令华尔街感到意外.为因应20 07-2009年期间的金融危机和衰退,美联储急剧扩大了资产负债表的规模. 会议记录显示,"几名(委员)认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购 买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."[ID:nL4S0A8 4T7] 1242GMT,公债价格大跌将10年期公债收益率推升至八个月高位2.139% ,当日升6个基点,扩大1月2日美国达成预算协议后的升势.尾盘该收益率报 2.128%. 3月英债期货 触及合约低点115.75,结算价跌59个跳动点,报11 5.88. 周五公布的数据显示,英国12月服务业出现两年来的首次萎缩,显示整 体经济在2012年最后三个月重陷萎缩,另有英国央行数据显示,英国11月抵 押贷款批准宗数创2012年1月以来最高. 英国服务业数据疲弱令英债打破近期表现不及德债的趋势. 数据公布前,10年期英债较可比德债利差升至2011年9月来最高的61.2 个基点,数据公布后,利差收窄逾5个基点,报58个基点,当日变动不大. 下周英债市场将关注周四统计局发布的零售物价指数以及英国央行1 月货币政策决定,周五将关注11月工业生产和建筑业数据.(完)
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透上海4月6日 - 中国股市沪综指周三收升1.48%。沪深证交所融资融券余额当日增加 52.9亿元人民币；两市两融余额为9,275.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31 3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.3 3,222.51 3/30 5,436.5 3,863.1 9,299.6 -15.