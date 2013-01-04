英国债市:英债受美联储QE疑虑拖累下滑,但数据疲弱限制跌幅

路透伦敦1月4日 - 英国10年期公债收益率周五再度触及八个月高点, 因此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录显示内部对进一 步购债的疑虑,但英国服务业数据疲弱,令英债跌幅相对其他欧元区公债较 小. 美联储周四公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9 万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令华尔街感到意外.为因应20 07-2009年期间的金融危机和衰退,美联储急剧扩大了资产负债表的规模. 会议记录显示,"几名(委员)认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购 买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."[ID:nL4S0A8 4T7] 1242GMT,公债价格大跌将10年期公债收益率推升至八个月高位2.139% ,当日升6个基点,扩大1月2日美国达成预算协议后的升势.尾盘该收益率报 2.128%. 3月英债期货 触及合约低点115.75,结算价跌59个跳动点,报11 5.88. 周五公布的数据显示,英国12月服务业出现两年来的首次萎缩,显示整 体经济在2012年最后三个月重陷萎缩,另有英国央行数据显示,英国11月抵 押贷款批准宗数创2012年1月以来最高. 英国服务业数据疲弱令英债打破近期表现不及德债的趋势. 数据公布前,10年期英债较可比德债利差升至2011年9月来最高的61.2 个基点,数据公布后,利差收窄逾5个基点,报58个基点,当日变动不大. 下周英债市场将关注周四统计局发布的零售物价指数以及英国央行1 月货币政策决定,周五将关注11月工业生产和建筑业数据.(完)