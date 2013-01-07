英国债市:英债受低吸买盘承接上涨,但收益率仍离八个月高位不远

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透伦敦1月7日 - 英国公债价格周一上涨,因投资人逢低承接,但指 标10年期公债收益率仍离上周触及的八个月高点不远. 3月英债期货 结算价升36个跳动点,报116.24,可比德债期货<F GBLH3>升31个跳动点. "上周英债表现远逊德债和美国公债",花旗策略师Jamie Searle表示, "在目前水准,英债相对更具吸引力." 10年期英债收益率 跌约3个基点,报2.09%,较可比德债利 差收窄逾1个基点,报57基点. 上周五,该收益率触及八个月高位2.139%,因此前美国联邦储备理事会 (FED,美联储)公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9万 亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令市场感到意外.[ID:nL4S0A84 T7] 在周二英国标售15亿英镑票息为4.75%的2030年到期英债前,长期英债 可能进一步承压. 英债投资人下一焦点将是周四英国央行月度货币政策决定.路透访查 的分析师预计英国央行将维持购债规模及利率水准.(完)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 -- AA