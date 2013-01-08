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债券 | 2013年 1月 9日 星期三 01:54 BJT

英国债市:英债反弹,受经济忧虑及标售获稳健需求支撑

路透伦敦1月8日 - 英国公债价格周二反弹,因在假日后交易动能增加
,且英债标售需求不错令吸引力增强.
    
    3月英债期货 结算价升62个跳动点,报116.86,周一已上涨36个
跳动点,可比德债期货 升37个跳动点.
    
    "年初以来,英债肯定是表现最差的,我认为这有些不公平,"摩根士丹
利策略师Anthony O'Brien表示,"所以英债略有反弹."
    
    他还表示,上周五采购经理人调查显示英国服务业两年内首次意外萎
缩,这增加了英国央行追加购债的机率,也支撑英债.
    
    盘中稍早,英国标售15亿英镑票息为4.75%的2030年到期英债,尽管投
标倍数略低于上次同年期英债标售,但买家愿意以较标售前价格更高的水
准买入.
    
    此次标售规模太小,不足以对市场构成供应压力.
    
    10年期英债收益率 跌6个基点,报2.025%,仍远高于去年收
盘水准1.82%.其较可比德债利差收窄3个基点,报约54基点.(完)
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