英国债市:英债反弹,受经济忧虑及标售获稳健需求支撑

路透伦敦1月8日 - 英国公债价格周二反弹,因在假日后交易动能增加 ,且英债标售需求不错令吸引力增强. 3月英债期货 结算价升62个跳动点,报116.86,周一已上涨36个 跳动点,可比德债期货 升37个跳动点. "年初以来,英债肯定是表现最差的,我认为这有些不公平,"摩根士丹 利策略师Anthony O'Brien表示,"所以英债略有反弹." 他还表示,上周五采购经理人调查显示英国服务业两年内首次意外萎 缩,这增加了英国央行追加购债的机率,也支撑英债. 盘中稍早,英国标售15亿英镑票息为4.75%的2030年到期英债,尽管投 标倍数略低于上次同年期英债标售,但买家愿意以较标售前价格更高的水 准买入. 此次标售规模太小,不足以对市场构成供应压力. 10年期英债收益率 跌6个基点,报2.025%,仍远高于去年收 盘水准1.82%.其较可比德债利差收窄3个基点,报约54基点.(完)