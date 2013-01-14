英国债市: 英债期货上涨,关注贝南克演说及通胀数据

路透伦敦1月14日 - 英债周一延续上周升势,和德债一起上扬,且一些分析师认为在缺乏强有力的新迹象显示英国央行或美国联邦储备理事会(美联储,FED)将有行动后,从新年开始的一轮跌势可能已经触底.

市场密切关注美联储主席贝南克在2100 GMT的演说及周二公布的英国通胀数据.

苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说,英债在2012年底左右的跌势似乎将10年期英债收益率的公允价值拉回到大约2%.去年英国央行买入英债,使英债收益率下跌.

如果贝南克演说内容没有提及美联储新行动的强有力迹象,策略师们认为英债很可能在未来几周留守在这水平.

"我们认为2%是公允价值,2.0-2.1%将是未来几周的区间,"他说.

"风险倾向上升,所以英债收益率很大可能升至1.9-2.1%."

英债在早盘急升,在午后交易中几无变动.1630 GMT,10年期英债收益率 下跌5个基点,至2.03%,较可比德债收益率差收窄2个基点,至48个基点.

3月英债期货 升56个跳动点,至116.82,较可比德债升多10个跳动点.

分析师表示,较之30年期美债,30年期英债 似乎价格过高.尽管如此,周一30年期英债收益率下跌超过4个跳动点.