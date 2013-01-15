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债券 | 2013年 1月 16日 星期三 01:59 BJT

英国债市: 英债表现不及德债,受累于赤字和新债供应忧虑

路透伦敦1月15日 - 英债周二回吐早盘的多数涨幅,因对新债供应规模和英国将丧失AAA评级的忧虑使其表现不及德债.

德国和美国公债价格上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在周一的讲话中并未明确暗示美联储何时会叫停大规模购债计划.尽管市场臆测,将在今年停止购债计划的实施.

英债早盘基本跟随德债和美国公债的走势,但之后削减涨幅.

法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha称,"总的来说,我对英债表现不及德债并不感到意外."

"英国首季的确面临来自评级机构的一定的压力,且有大规模新债入市.因此,我认为,今年稍早英债走势可能挣扎,之后可能反弹."

3月英债期货 收涨16个跳动点,报116.98,日高为117.29.可比德债期货 攀升52个跳动点.

今日稍早公布数据显示,英国12月消费者物价指数增幅为5月来最高,生产者价格指数小涨,未给现金紧缺的家庭带来任何宽慰,且表明英国央行扩大购债规模的门槛仍然很高.

美银美林的固定收益策略师John Wraith表示,即将进行的英债发行以及缺乏英国央行的购债行动,使英债市场承压.

英国本月将透过两次标售发行27.5亿英镑的公债,且将在1月28日当周进行英债银团销售.

10年期英债收益率 回落1个基点,报2.02%.10年期英债/德债收益率差 扩阔3个基点,至51个基点.(完)

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