英国债市: 英债表现不及德债,受累于赤字和新债供应忧虑

澳新汇市：澳新货币触及多周低位，全球避险气氛弥漫
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
路透伦敦1月15日 - 英债周二回吐早盘的多数涨幅,因对新债供应规模和英国将丧失AAA评级的忧虑使其表现不及德债.
德国和美国公债价格上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在周一的讲话中并未明确暗示美联储何时会叫停大规模购债计划.尽管市场臆测,将在今年停止购债计划的实施.
英债早盘基本跟随德债和美国公债的走势,但之后削减涨幅.
法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha称,"总的来说,我对英债表现不及德债并不感到意外."
"英国首季的确面临来自评级机构的一定的压力,且有大规模新债入市.因此,我认为,今年稍早英债走势可能挣扎,之后可能反弹."
3月英债期货 收涨16个跳动点,报116.98,日高为117.29.可比德债期货 攀升52个跳动点.
今日稍早公布数据显示,英国12月消费者物价指数增幅为5月来最高,生产者价格指数小涨,未给现金紧缺的家庭带来任何宽慰,且表明英国央行扩大购债规模的门槛仍然很高.
美银美林的固定收益策略师John Wraith表示,即将进行的英债发行以及缺乏英国央行的购债行动,使英债市场承压.
英国本月将透过两次标售发行27.5亿英镑的公债,且将在1月28日当周进行英债银团销售.
10年期英债收益率 回落1个基点,报2.02%.10年期英债/德债收益率差 扩阔3个基点,至51个基点.(完)
路透悉尼/惠灵顿4月6日 - 澳元周四触及三周半低位，因澳洲最大贸易伙伴--中国的服务业活动数据较预期疲弱，且美中领导人会晤前投资者紧张不安。
路透上海4月6日 - 中国银行间市场周四短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度 上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期 量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动 ，机构预期仍显谨慎。 “隔夜比较火热，略紧吧，大行也出的不多，长期的(资金)就还好，有供给但是需求不 大，”华东一银行交易员表示，虽然过了季末，但下周开始还要缴税，估计资金松不到哪里 去。 上海一银行交易员表示，上日例行缴准日终资金面有一波收紧，所以可能有的机构今 天上午的头寸出的比较晚，导致资金面稍显紧张，此外也与央行公开市场持续回笼有一定关 系，“感觉央妈也一直回笼得差不多了吧，”她称。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第九日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元。至此，逆回购最新存量余额 为1,900亿元。 “不松啊，但是勉强能平掉，”北京一券商交易员表示，虽然算是平稳度过季末，但是 每年的四、五、
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。