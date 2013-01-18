英国债市:英债攀升,受英美数据疲弱提振

路透伦敦1月18日 - 英国公债价格周五上涨,周末前交投清淡,此前英国和美国公布的一轮经济数据疲弱.欧洲央行执委科尔的讲话提振欧元区信贷市场后,英债也跟随德债的大涨势头.

数据显示,英国12月零售销售大跌后,英债扭转起初的跌势.美国1月消费者信心指数意外恶化,降至逾一年最低,也带动投资人逃离股市,转投评等最高的公债.

RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示,"零售销售数据令人失望,这有温和支撑作用,但老实说,英债是跟随美国公债和德债今日的走势."

3月英债期货 收高23个跳动点,报116.96,表现较可比德债期货 逊色逾30个跳动点,因此前欧洲央行执委科尔的讲话,缓和了市场对银行偿还欧洲央行紧急贷款可能推高短期市场利率的担忧.

10年期英债收益率 跌2个基点,报2.02%.

下周市场将关注一系列英国经济数据,包括第四季国内生产总值(GDP),公共借款和英国央行上次货币政策会议记录.(完)

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