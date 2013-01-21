英国债市:英债跟随德债下滑,因寄望美国预算问题获临时性解决

路透伦敦1月21日 - 英国公债价格周一在清淡交投中下滑,因市场寄望美国预算问题获得短期临时性解决,限制了对避险资产的需求,但投资人也为本周英国经济数据可能好坏不一作准备.

上周五,美国众议院共和党领袖表示,寻求通过延长联邦借款权限三个月的议案,以为民主党控制的参议院通过削减财赤预算计划争取时间.

"今日为美国假期,所以今天各个市场都颇为淡静,但以德债为首的欧洲核心公债市场遭遇了颇为强劲的抛售."花旗策略师Jamie Searle表示.

3月英债期货 收低33个跳动点,报116.63,可比德债期货 收低42个跳动点.

10年期英债收益率 升近5个基点,报2.06%,较可比德债利差基本持稳在46个基点.

周二盘初,市场将关注英国公共借款数据,为本周预计将显示英国经济迟滞的诸多数据开局.

英国债务管理局周二也将标售17.5亿英镑,票息为4%的2022年到期英债.

周二,英国央行总裁金恩还将发表讲话,投资人将从中寻找货币政策方向的线索.(完)

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