英国债市:英债跟随德债下滑,因寄望美国预算问题获临时性解决

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透伦敦1月21日 - 英国公债价格周一在清淡交投中下滑,因市场寄望美国预算问题获得短期临时性解决,限制了对避险资产的需求,但投资人也为本周英国经济数据可能好坏不一作准备.
上周五,美国众议院共和党领袖表示,寻求通过延长联邦借款权限三个月的议案,以为民主党控制的参议院通过削减财赤预算计划争取时间.
"今日为美国假期,所以今天各个市场都颇为淡静,但以德债为首的欧洲核心公债市场遭遇了颇为强劲的抛售."花旗策略师Jamie Searle表示.
3月英债期货 收低33个跳动点,报116.63,可比德债期货 收低42个跳动点.
10年期英债收益率 升近5个基点,报2.06%,较可比德债利差基本持稳在46个基点.
周二盘初,市场将关注英国公共借款数据,为本周预计将显示英国经济迟滞的诸多数据开局.
英国债务管理局周二也将标售17.5亿英镑,票息为4%的2022年到期英债.
周二,英国央行总裁金恩还将发表讲话,投资人将从中寻找货币政策方向的线索.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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