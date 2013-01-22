英国债市:英债价格上涨,受助于10年期英债标售需求强劲及美国数据疲弱

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透伦敦1月22日 - 英国公债价格周二上涨,受助于10年期英债标售需求强劲及美国公布的成屋销售数据意外下滑,促使最高评等欧洲公债在尾盘上涨.
全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).美国2012年成屋销售增长9.2%,至465万户,为2007年以来最高.
欧洲股市持平至下滑,因业绩期刚开局之际,缺乏更多积极信号.
3月英债期货 收高30个跳动点,报116.93,可比德债期货 收高22个跳动点,德国经济数据强于预期令德债表现略有落后.
策略师表示,在周五英国公布第四季国内生产总值(GDP)前,英债市场看来将停滞不前,许多投资人担心英国第四季GDP将再度萎缩,令今年经济重陷衰退的威胁加重.
盘中稍早,英国债务管理局发售17.5亿英镑票息为4%的2022年到期英债,吸引超过50亿英镑的投标.
周三,英国央行将发布上次货币政策会议记录.
10年期英债收益率 跌3个基点,报2.02%,较可比德债利差收窄2个基点,报44个基点.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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