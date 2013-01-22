英国债市:英债价格上涨,受助于10年期英债标售需求强劲及美国数据疲弱

路透伦敦1月22日 - 英国公债价格周二上涨,受助于10年期英债标售需求强劲及美国公布的成屋销售数据意外下滑,促使最高评等欧洲公债在尾盘上涨.

全美不动产协会(NAR)周二公布,美国12月成屋销售下降1.0%,年率为494万户,市场预估为510万户.11月修正后为499万户(前值为504万户).美国2012年成屋销售增长9.2%,至465万户,为2007年以来最高.

欧洲股市持平至下滑,因业绩期刚开局之际,缺乏更多积极信号.

3月英债期货 收高30个跳动点,报116.93,可比德债期货 收高22个跳动点,德国经济数据强于预期令德债表现略有落后.

策略师表示,在周五英国公布第四季国内生产总值(GDP)前,英债市场看来将停滞不前,许多投资人担心英国第四季GDP将再度萎缩,令今年经济重陷衰退的威胁加重.

盘中稍早,英国债务管理局发售17.5亿英镑票息为4%的2022年到期英债,吸引超过50亿英镑的投标.

周三,英国央行将发布上次货币政策会议记录.

10年期英债收益率 跌3个基点,报2.02%,较可比德债利差收窄2个基点,报44个基点.(完)

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