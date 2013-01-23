英国债市:英债跟随德债上涨,此前IMF下调全球经济成长预估

路透伦敦1月23日 - 英国公债价格周三跟随德债上涨,此前国际货币基金组织(IMF)将今年全球经济成长预估调降至3.5%.

IMF指欧元区经济衰退意外顽固,且日本经济疲弱,但称预计明年经济反弹,增速将为2010年来最快.

摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示,"英债跟随德债走势."他并称英债投资人关注周五英国将公布的第四季国内生产总值(GDP)数据,市场预计将为下滑0.1%.

3月英债期货 收高31个跳动点,报117.24,IMF发布报告后,英债期货触及117.32的一周高位,可比德债期货 收高47个跳动点.

英国央行周三公布的1月9-10日政策会议记录显示,对于重启资产购买计划的价值,政策制定者们持越发怀疑的态度. 之后英债一度小跌.

有关英国失业率下降的消息也令英债价格承压.

但分析师表示,英债市场将缺乏来自央行的进一步支撑的因素已经大致被消化.

10年期英债收益率 跌3个基点,报1.99%,较可比德债利差小幅扩阔至近45个基点.(完)

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