英国债市: 美国数据强劲导致英债走低,市场关注英国GDP数据

路透伦敦1月24日 - 英债周四逆转稍早涨势走低,之前公布的强于预期的美国制造业和就业数据促使投资者撤出最高评级的公债市场,转头股市和其他风险资产.

1月美国制造业活动以近两年来最快速度增长,上周初请失业金人口触及五年低位,增强复苏希望.

"今日走势非常震荡,但目前风险意愿看似受到良好支撑,"法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha表示.

3月英债期货 收跌23个跳动点,报117.01,稍早触及三周高位117.78. 可比德债期货 收涨39个跳动点.

稍早公布的法国数据疲弱,引发市场担忧欧元区第二大经济体可能陷入衰退,促使投资者纷纷买入德债和英债避险.

周五将公布的英国第四季度GDP是投资者关注的焦点,预计为萎缩0.1%.

10年期英债收益率 攀升2个基点,报2.01%,与可比德债的收益率差基本持稳在44个基点.(完)

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