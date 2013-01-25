英国债市:英债因银行将偿还欧洲央行贷款而下跌,但英国GDP数据带来支持

路透伦敦1月25日 - 英债周五下跌,因多家银行将偿还欧洲央行贷款的消息是欧元区金融体系趋稳的正面迹象,但英国GDP数据弱于预期,令英债下跌幅度小于可比德债.
多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.
一些分析师抔示,随着欧元区状况改善,德债下跌幅度多于英债是有理据的,因为当欧洲情况更糟糕时,投资人要寻找西班牙或意大利公债的替代品,较之英债,德债受影响更大.
10年期英债/德债收益率差收窄2个基点,至42个基点,自1月初迄今,该收益率差收窄约20个基点.
3月英债期货 收低35个跳动点,至116.66,周四盘中触及117.78的三周高位.不过,可比德债 下跌70个跳动点.
10年期英债 收益率升4个基点,至2.05%.
英债早盘下跌,之后反弹至平盘上方,此前英国国家统计局公布,英国2012年第四季国内生产总值(GDP)初值较前季下滑下0.3%(路透调查预估为下滑0.1%). (完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)