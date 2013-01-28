英国债市: 英债期货下滑,因美国经济数据强劲及银行提前偿还ECB贷款

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月28日 - 英债期货周一跌至两周低点,此前美国公布的耐久财订单数据强于预期,令本已受到银行提前偿还欧洲央行紧急贷款拖累的英债卖压加重.
美国商务部周一公布,12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%,远高于市场预估的成长1.8%;12月扣除国防的耐久财订单增长1.2%,同市场预估一致;12月扣除运输的耐久财订单成长1.3%,高于市场预估的成长0.7%.
花旗策略师Jamie Searle表示,"核心公债市场卖压本来就很重了,最初是由欧元区市场引领."
"之后美国又公布了强劲的数据,所以美国公债在欧洲午后遭抛售,英债就跟随其他市场的跌势."他补充道.
3月英债期货 收低41个跳动点,至116.25,可比德债 下跌71个跳动点.
多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.
周二,市场普遍预计英国债务管理局将透过银团发售票息为3.25%的2044年到期英债.
10年期英债 收益率升5个基点,至2.10%.10年期英债/德债收益率差收窄1个基点,至近41个基点.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）