英国债市: 英债期货下滑,因美国经济数据强劲及银行提前偿还ECB贷款

路透伦敦1月28日 - 英债期货周一跌至两周低点,此前美国公布的耐久财订单数据强于预期,令本已受到银行提前偿还欧洲央行紧急贷款拖累的英债卖压加重.

美国商务部周一公布,12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%,远高于市场预估的成长1.8%;12月扣除国防的耐久财订单增长1.2%,同市场预估一致;12月扣除运输的耐久财订单成长1.3%,高于市场预估的成长0.7%.

花旗策略师Jamie Searle表示,"核心公债市场卖压本来就很重了,最初是由欧元区市场引领."

"之后美国又公布了强劲的数据,所以美国公债在欧洲午后遭抛售,英债就跟随其他市场的跌势."他补充道.

3月英债期货 收低41个跳动点,至116.25,可比德债 下跌71个跳动点.

多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.

周二,市场普遍预计英国债务管理局将透过银团发售票息为3.25%的2044年到期英债.

10年期英债 收益率升5个基点,至2.10%.10年期英债/德债收益率差收窄1个基点,至近41个基点.(完)

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