英国债市:美国公布数据后缩减涨幅,关注英国PMI数据

美国债市：强劲消费者信心数据发布后公债收益率上升，与美股步调一致
路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
路透伦敦1月31日 - 英国公债周四在美国公布强劲数据后缩减稍早涨幅,昨日美国联邦储备理事会(FED,美联储)维持购债计划不变.
美联储周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.
英债期货周四开盘因该消息上涨,但在美国公布1月芝加哥采购经理人指数(PMI)从12月的50.0上升至55.6,为2012年4月来最高后,英债跌至116.11的日低.
RBC Capital Markets策略师Sam Hill表示,出脱早盘的仓位令跌势被夸大.
3月英债期货 收高22个跳动点,报116.37,周三一度触及两周低位115.75,可比德债期货 升47个跳动点.
10年期英债收益率 跌约3个基点,报2.09%,较可比德债收益率走阔2个基点至约42个基点.
周五市场焦点将在英国制造业采购经理人指数.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
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