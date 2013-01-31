英国债市:美国公布数据后缩减涨幅,关注英国PMI数据

美联储周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.

英债期货周四开盘因该消息上涨,但在美国公布1月芝加哥采购经理人指数(PMI)从12月的50.0上升至55.6,为2012年4月来最高后,英债跌至116.11的日低.