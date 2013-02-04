英国债市:英债期货收平,因投资人在经济数据和下任央行总裁讲话前表现谨慎

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透伦敦2月4日 - 英债周一收平,表现不及德债,因在英国经济数据以及下任英国央行总裁本周在议会讲话前,投资人表现谨慎.
3月英债期货 结算价微跌1个跳动点,至116.38,可比德债期货 结算价上涨63个跳动点,因西班牙政治紧张局势升级.
西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.
投资人静待周二英国公布关键的服务业调查报告,预计将显示1月服务业采购经理人指数(PMI)由12月的48.9升至49.5.
10年期英债 收益率基本持平在2.09%,较可比德债 收益率差扩阔约5个基点,在约47个基点.
周二,英国债务管理局将发售票息为0.125%的2024年到期通膨保值债券,策略师预计将获得强劲需求.
投资人也会关注周四即将到任的英国央行总裁卡尼在议会的讲话,以寻找他将如何提振英国经济的线索.(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。