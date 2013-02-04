英国债市:英债期货收平,因投资人在经济数据和下任央行总裁讲话前表现谨慎

路透伦敦2月4日 - 英债周一收平,表现不及德债,因在英国经济数据以及下任英国央行总裁本周在议会讲话前,投资人表现谨慎.

3月英债期货 结算价微跌1个跳动点,至116.38,可比德债期货 结算价上涨63个跳动点,因西班牙政治紧张局势升级.

西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.

投资人静待周二英国公布关键的服务业调查报告,预计将显示1月服务业采购经理人指数(PMI)由12月的48.9升至49.5.

10年期英债 收益率基本持平在2.09%,较可比德债 收益率差扩阔约5个基点,在约47个基点.

周二,英国债务管理局将发售票息为0.125%的2024年到期通膨保值债券,策略师预计将获得强劲需求.

投资人也会关注周四即将到任的英国央行总裁卡尼在议会的讲话,以寻找他将如何提振英国经济的线索.(完)

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