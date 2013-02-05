英国债市: 英债与德债一并下挫,因欧元区经济忧虑缓解

路透伦敦2月5日 - 英国公债周二追随德债下跌,此前西班牙和意大利公债反弹和意外正面的欧元区数据带来压力.

3月英债期货 收低29个跳动点,报116.09,上日几无变动.可比德债期货 收低44个跳动点,抹去周一录得的大部分涨幅.

英国1月服务业采购经理人指数(PMI)意外重新成长,降低了第三次衰退的风险.数据公布后英债短暂扩大跌幅.

"虽说今天的(服务业PMI)数字不错,但12个月移动平均值仍处于2009年末迄今最低水平,所以说表现还是不算好."BoFA Merrill Lynch Global Research固定收益策略师John Wraith表示.

投资者仍主要关注欧洲大陆的事件,同时亦在等待周四下任英国总裁卡尼在议会所作的发言.

西班牙和意大利公债继上日骤跌后反弹,暗示分析师们预计因政治不确定性导致的波动行情宣告展开.

风险较高的欧元区债券表现好转,打压了避险德债的需求和流动性.

欧元区PMI展示复苏迹象,也令德债魅力有所折扣.

盘中稍早,英国债务管理局(DMO)标售11亿英镑(17.3亿美元)票息0.125%、2024年到期的英国公债,得标收益率为创纪录低位的-0.844%.

10年期英债 收益率上涨4个基点,报2.12%,其较可比德债收益率 利差收窄约1个基点,报46个基点.(完)

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