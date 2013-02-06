英国债市: 英债跟随德债上扬,受德国公债标售获强劲需求带动

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透伦敦2月6日 - 英国公债周三攀升,跟随德债升势,此前德国标售公债获得强劲需求,且投资人担心西班牙和意大利债务问题.
周三,德国发售32.7亿欧元五年期公债,需求较1月首次发售更为强劲,因投资人对欧债危机不安,继续支持避险资产.
3月英债期货 收高22个跳动点,报116.31,可比德债期货 收高35个跳动点.
"大致是因意大利市场今日表现很差,而且投资人也在担心明日西班牙公债供应."Monument Securities策略师Marc Ostwald表示.
本周英国国内的市场焦点是周四下任英国央行总裁卡尼在议会的讲话.
投资人还将关注英国央行月度政策声明以及官方制造业数据.
10年期英债 收益率跌2个基点,报2.10%,其较可比德债收益率差 大致持稳,报46个基点.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 -- AA 4/11-4/17 长江证券 产业投资公司 (附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA 3/2
以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。