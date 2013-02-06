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债券 | 2013年 2月 7日 星期四 01:27 BJT

英国债市: 英债跟随德债上扬,受德国公债标售获强劲需求带动

路透伦敦2月6日 - 英国公债周三攀升,跟随德债升势,此前德国标售公债获得强劲需求,且投资人担心西班牙和意大利债务问题.

周三,德国发售32.7亿欧元五年期公债,需求较1月首次发售更为强劲,因投资人对欧债危机不安,继续支持避险资产.

3月英债期货 收高22个跳动点,报116.31,可比德债期货 收高35个跳动点.

"大致是因意大利市场今日表现很差,而且投资人也在担心明日西班牙公债供应."Monument Securities策略师Marc Ostwald表示.

本周英国国内的市场焦点是周四下任英国央行总裁卡尼在议会的讲话.

投资人还将关注英国央行月度政策声明以及官方制造业数据.

10年期英债 收益率跌2个基点,报2.10%,其较可比德债收益率差 大致持稳,报46个基点.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)

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