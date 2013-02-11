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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 01:29 BJT

英国债市: 英债小跌,关注将公布的英国通胀数据

路透伦敦2月11日 - 英债周一下跌,日内大部份时间都跟随德债走势,因交易商为周二公布的通胀数据及周三英国央行公布新的经济预估作准备.

3月英债期货 下跌8个跳动点,结算价报116.26,表现略差于可比德债期货,后者基本收平.日内交投清淡,因主要亚洲市场因假期休市.

10年期英债 收益率(殖利率)升1.5个基点,至2.11%,和可比德债 的收益率差走宽略多于1个基点,至约50个基点.

英国股市 上升0.21%,而泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.67%,给德债带来支持.(完)

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