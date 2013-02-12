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债券 | 2013年 2月 13日 星期三 01:27 BJT

英国债市: 英债期货小跌,投资人关注央行通胀报告

路透伦敦2月12日 - 英债期货周二小跌,走势同德债一致,此前英国公布的通胀数据低于预期,对市场无甚影响,投资人等待周三英国央行新的经济预估.

英国国家统计局周二公布,1月CPI较上年同期增长2.7%,为连续第四个月同比升幅一样.

3月英债期货 下跌11个跳动点,结算价报116.15,可比德债期货 跌30个跳动点.

英国央行将在周三的通胀报告中更新对未来三年英国经济的预估,央行总裁金恩也将举行记者会.

10年期英债 收益率(殖利率)持稳在2.11%,和可比德债 的收益率差收窄1.5个基点,至47个基点.(完)

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