英国债市: 英债收益率在英国央行报告及总裁讲话后触及10个月高位

路透伦敦2月13日 - 英国公债周三大跌,收益率触及10个月高位,此前英国央行报告令投资人对央行是否会进一步购债产生质疑.

3月英债期货 下跌101个跳动点,结算价报115.14,在英国央行总裁金恩称单靠货币政策效果有限后,英债急跌逾30个跳动点.可比德债期货 跌50个跳动点.

英国央行在季度通胀报告中指出,未来三年,经济将"缓慢但持续地复苏",预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.

10年期英债 收益率(殖利率)大涨11个基点,报2.214%,稍早高见2.241%,为约10个月高位.10年期英债和可比德债 的收益率差扩阔6个基点,至逾53个基点.(完)

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