英国债市: 英债收益率在英国央行报告及总裁讲话后触及10个月高位

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透伦敦2月13日 - 英国公债周三大跌,收益率触及10个月高位,此前英国央行报告令投资人对央行是否会进一步购债产生质疑.
3月英债期货 下跌101个跳动点,结算价报115.14,在英国央行总裁金恩称单靠货币政策效果有限后,英债急跌逾30个跳动点.可比德债期货 跌50个跳动点.
英国央行在季度通胀报告中指出,未来三年,经济将"缓慢但持续地复苏",预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.
10年期英债 收益率(殖利率)大涨11个基点,报2.214%,稍早高见2.241%,为约10个月高位.10年期英债和可比德债 的收益率差扩阔6个基点,至逾53个基点.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)