英国债市:意大利选举相关担忧构成支撑,但走势落后于德债

路透伦敦2月18日 - 英国公债周一受到有关意大利选举相关担忧的支撑,不过涨势落后于德国公债,因交易商在下周公债销售前试图压低英债价格.

投资者在英国财政大臣欧思邦下个月公布半年度预算报告前亦愈发紧张,该报告可能凸显英国财政紧张状况.

英国债务管理局(DMO)下周将销售2052年到期的与指数挂钩公债.这是2012-13财年最后一批银团债券销售,需要筹资约38亿英镑(59亿美元)才能达到DMO今年的银团债券融资目标.

"我怀疑英债一整周的表现都将有点儿落后,因为市场即将有重大的供应,"摩根士丹利分析师Anthony O'Brien称."随着一周一周过去,我们离预算公布和(债信)遭降评的可能性越来越近."

3月英债期货 结算上涨7点至115.33.德债 当日收高42点.

意大利2月24-25日大选结果,可能无法形成一党独大的国会,这削弱未来政府改革力度,令避险资产受到支撑.

10年期英债收益率(殖利率) 持稳于2.195%,与可比德债 利差走阔2个基点,至56个基点.

20年期及期限更长的英债表现略落后于较短期券种,因英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周六称英镑可能需要进一步贬值,以使英国经济重新平衡.(完)

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