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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 01:14 BJT

英国债市: 英债期货小涨,意大利大选前气氛紧张

路透伦敦2月19日 - 英国公债周二区间波动,小幅收高,跟随德债走势,意大利大选结果不明朗,投资人坚持避险资产.

意大利周日和周一进行的大选民调显示仍有约三分之一的选民犹豫不定.结果不明朗可能削弱意大利改革公共财政的努力.

3月英债期货 升11个跳动点,结算价报115.44,盘中在32个跳动点的窄幅区间内波动,可比德债期货 升6个跳动点.

10年期英债 收益率(殖利率)跌约2个基点,报2.18%,10年期英债和可比德债 的收益率差略微收窄至56个基点.

较长期公债表现稍逊,对未来几年高通胀的忧虑以及投资人为下周银团发售2052年到期通膨保值债券调整仓位限制了长债涨幅.

英债市场本周下一关注焦点将之周四英国发布1月公共借款数据.周三英国央行将发布上次货币政策会议记录,英国还将公布失业率数据.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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