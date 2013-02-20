英国债市: 英债跌幅小于德债,因英国央行追加量化宽松政策的机率上升

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透伦敦2月20日 - 英国公债周三下挫,追随德债跌势,此前德债标售疲弱,不过英债跌幅受限,因英国央行会议记录意外重燃投资人对央行追加购债规模的希望.
英国央行2月会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)在增加债券购买规模问题上,六人反对,三人支持,意外点燃英国央行或重启量化宽松计划的前景.央行总裁金恩、委员费希尔以及外部委员迈尔斯投票赞成将债券购买规模从3,750亿英镑扩大至4,000亿英镑. 消息公布后,英债期货大涨至一周高位.
当日稍晚,英债升势减退,因投资人仔细研读会议记录,且德国标售的10年公债需求下降.
3月英债期货 下跌28个跳动点,结算价报115.16,盘中触及2月11日来最高的116.48.可比德债期货 下跌40个跳动点.
10年期英债 收益率(殖利率)上升约3个基点,报2.208%,10年期英债和可比德债 的收益率差收窄至54个基点.
英债市场接下来的重大事件是周四将公布的1月英国公共借贷数据.
英国债务管理局(DMO)也将标售22.5亿英镑票息为1.75%于2022年到期的英债.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿; 审校 于春红)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。