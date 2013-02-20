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债券 | 2013年 2月 21日 星期四 01:55 BJT

英国债市: 英债跌幅小于德债,因英国央行追加量化宽松政策的机率上升

路透伦敦2月20日 - 英国公债周三下挫,追随德债跌势,此前德债标售疲弱,不过英债跌幅受限,因英国央行会议记录意外重燃投资人对央行追加购债规模的希望.

英国央行2月会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)在增加债券购买规模问题上,六人反对,三人支持,意外点燃英国央行或重启量化宽松计划的前景.央行总裁金恩、委员费希尔以及外部委员迈尔斯投票赞成将债券购买规模从3,750亿英镑扩大至4,000亿英镑. 消息公布后,英债期货大涨至一周高位.

当日稍晚,英债升势减退,因投资人仔细研读会议记录,且德国标售的10年公债需求下降.

3月英债期货 下跌28个跳动点,结算价报115.16,盘中触及2月11日来最高的116.48.可比德债期货 下跌40个跳动点.

10年期英债 收益率(殖利率)上升约3个基点,报2.208%,10年期英债和可比德债 的收益率差收窄至54个基点.

英债市场接下来的重大事件是周四将公布的1月英国公共借贷数据.

英国债务管理局(DMO)也将标售22.5亿英镑票息为1.75%于2022年到期的英债.(完)

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