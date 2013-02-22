英国债市:英债持稳,因英国通胀忧虑被银行业偿还ECB贷款低于预期所抵销

路透伦敦2月22日 - 英债周五尾盘几无变动,因预期英国未来几年通胀在较高水平,打压英债的吸引力,但欧洲银行业偿还欧洲央行(ECB)借款的规模少于预期,令英债扳回跌幅.

3月英债期货 下跌2个跳动点,结算价报116.06,可比德债期货 升24个跳动点.

"由于英国通胀题材,英债表现不及德债,"花旗分析师Jamie Searle说.

在英国央行2月6-7日货币政策委员会会议上,金恩和央行市场执委费希尔双双站到了长期以来的温和派迈尔斯这边,支持将购债规模从3,750亿英镑扩大到4,000亿英镑(6,180亿美元).英国央行确认并不急于让通胀率回到2%的目标水平.

分析师对英国能否将实现英国财政大臣欧思邦设下2012/13年减赤目标意见分歧.周四数据显示英国1月公共部门财政有些改善,但可能不足拉低财政年度稍早的巨大借款额.

英债大幅缩减稍早录得的跌幅,此前报导,欧洲银行将偿还欧洲央行借款的规模不及市场预期的一半,暗示欧元区金融系统仍然依赖欧洲央行提供的低成本资金.

10年期英债 收益率(殖利率)升1个基点,报2.11%,10年期英债和可比德债 的收益率差走宽2个基点至54个基点.

下周,英国将透过银团发售2052年到期的通膨保值公债.

英国下周还将公布第四季GDP终值,预期将确定第四季经济较上季萎缩0.3%.(完)

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