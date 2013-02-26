英国债市: 英债期货触及一个月高位,因担心意大利前景恶化

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦2月26日 - 英国公债周二大涨至一个月高位,意大利大选结果不明朗令投资人重燃对欧债危机的担忧.
3月英债期货 上扬133个跳动点,为去年5月来最大单日升幅,盘中触及117.57的一个月高位,涨势同可比德债期货 一致,后者升138个跳动点.
RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示,"投资人规避风险,因意大利政局的不确定性,这明显对中期经济成长和财政状况不利."
10年期英债 收益率(殖利率)跌8.5个基点,报1.99%,为一个月内首次跌穿2%,10年期英债和可比德债 的收益率差扩阔1个几点至54个基点.
英国央行副总裁塔克称,货币政策委员会(MPC)中没人认为量化宽松已经到头,准备在必要时进一步行动.
盘中稍早,英国债务管理局透过银团发售了37.5亿英镑2052年到期通膨保值债券,吸引了75亿英镑的认购.
周三,英国将发布第四季国内生产总值(GDP)终值,预计将证实经济萎缩0.3%.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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