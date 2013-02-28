英国债市: 英债价格微幅下跌,因意大利公债人气部分恢复

路透伦敦2月28日 - 英国公债周四微幅下跌,市场不愿重新测试周三触及的八周高位,因在意大利公债价格反弹之际,德债下跌.

美国经济数据好坏不一,没有给予市场导向,一周初请失业金人数下降,暗示美国经济今年开局顺利,不过第四季国内生产总值(GDP)上修幅度低于预期.

意大利大选中没有一个党派获得明显多数席位,将英国10年期公债收益率 周三打压至八周低位,而数天前评级机构穆迪刚刚令英国失去了AAA级债信评级.

受对欧洲央行购债举动的信心提振,投资者周四谨慎退出欧洲核心公债,买入意大利公债.6月英债期货 结算价跌12个跳动点,至116.69,跌向当日33个跳动点窄幅交投区间的低端.

英国10年期公债收益率涨1个基点,至1.97%,脱离周三触及的八周低位1.926%,英债较可比德债 收益率差当日走阔1个多基点,至52个基点.

英债市场亦在掂量英央行在下周四政策会议上增加资产购买规模的可能性.

"市场目前几乎完全聚集于下周英央行的决定,"美银美林固定收益策略师Mark Capleton称.

英国接下来将公布的重大经济数据是周五将公布的制造业采购经理人指数(PMI)和抵押贷款批准宗数.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价