英国债市：英债上扬，但升幅不及德债

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦7月9日 - 英国公债周二上涨，受德债升势支撑，但英国货币政策未来路径仍不确定，市场缺乏信心突破近期交投区间。
9月英债期货 上扬50跳动点，结算价报111.89，收复上周五半数失地。上周五在美国公布强劲就业报告后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前结束购债的几率增加，引发债市大跌。
自上周英国央行暗示投资人对英国升息的押注可能超前后，英债跑赢美债。
但英债要跟上德债走势有些困难，因欧洲央行对通胀的态度更为温和。
欧洲央行执委亚斯穆森在接受Reuters Insider Television访问时表示，如果有需要，欧洲央行有“一整套的非传统工具”可以使用。
10年期英债 收益率跌4个基点，报2.45%，10年期英债较可比德债 收益率差走宽至80个基点，为三年来最阔水平。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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