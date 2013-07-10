英国债市：英债小涨，投资者静待美联储会议记录

路透伦敦7月10日 - 英债周三连续第二天上扬，受助于中国数据疲弱和意大利评等被调降，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布6月政策会议纪录前市场交投清淡。

美联储会议记录将在1800 GMT公布。今日晚些时候，美联储主席贝南克将发表讲话。

投资者将从中寻找如果经济复苏，美联储将从何时开始缩减购债规模的线索。

6月中美联储暗示计划放缓购债进度，在金融市场掀起轩然大波，自此以来，10年期英债收益率累计攀升40个基点。

不过，英债表现强于美国公债，因英国央行上周四暗示，将在较预期更长的时间内保持利率在纪录低位。过去一个月间，美国公债收益率累计攀升50个基点。

9月英债期货 收涨23个跳动点，报112.12，重回上周五美国非农就业报告引发债市大跌前的水平。德债期货 基本持平，抹去近期相对于英债期货的涨幅。

现货市场，10年期英债收益率 跌4个基点，报2.41%。10年期英债/德债收益率差收窄至76个基点，周二触及80个基点之上的三年高位。(完)