英国债市：英债受美联储言论带动上扬，摆脱标售需求平平的影响

路透伦敦7月11日 - 英国公债周四上扬，跟随其他债市走势，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克的讲话安抚了市场对美国提前结束货币刺激措施的担忧。

在贝南克表示，在“可预见的未来”仍需要保持宽松货币政策后，英债和德债期货大幅开高。

美国公布的上周初请失业金人数意外增加令市场保持了正面的基调，英债大致未受30年期英债标售需求乏善可陈的影响。

9月英债期货 上扬32跳动点，结算价报112.44，为一周最高收位，可比德债期货 升34个跳动点。

英国发售25亿英镑2044年到期英债，吸引的投标倍数为1.65。

10年期英债 收益率跌3个基点，报2.38%，10年期英债较可比德债 收益率差持稳在76个基点。(完)

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