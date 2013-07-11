英国债市：英债受美联储言论带动上扬，摆脱标售需求平平的影响

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透伦敦7月11日 - 英国公债周四上扬，跟随其他债市走势，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克的讲话安抚了市场对美国提前结束货币刺激措施的担忧。
在贝南克表示，在“可预见的未来”仍需要保持宽松货币政策后，英债和德债期货大幅开高。
美国公布的上周初请失业金人数意外增加令市场保持了正面的基调，英债大致未受30年期英债标售需求乏善可陈的影响。
9月英债期货 上扬32跳动点，结算价报112.44，为一周最高收位，可比德债期货 升34个跳动点。
英国发售25亿英镑2044年到期英债，吸引的投标倍数为1.65。
10年期英债 收益率跌3个基点，报2.38%，10年期英债较可比德债 收益率差持稳在76个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30