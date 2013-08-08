英国债市：英债走低，英镑利率期货扳回卡尼讲话后录得的跌幅

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦8月8日 - 短期英镑利率期货周四上涨，扳回周三英国央行公布前瞻指引后录得的跌幅，英债走低，和其他市场一起下滑。
今日没有带动市场走势的英国和海外消息，投资人将焦点放在周三英国央行发出的失业率下跌至7%前将保持利率不变的承诺，部份人士预期英央行将保持利率不变直至2016年稍晚。
周四2016年9月短期英镑利率 上升8个跳动点，至98.18，接近周二收盘水位。2015年9月短期英镑利率 录得相同涨幅。
RIA Capital Markets固定收益策略师Nick Stamenkovic说，英国央行首次升息时间的市场预期目前提前至2015年稍晚，和周二英国央行公布前瞻指引前的水平一致。
他说，英国央行尝试将升息预期推迟至2016年稍晚的努力失败。
周四9月长期英债期货 下跌8个跳动点，报111.34，周三上升13跳动点。
10年期英债 收益率持平在2.48%，较可比德债 收益率差持稳在80个基点，远低于周三触及的三年高位85.2个基点。
政府标售13亿英镑2034年到期的通膨保值公债 吸引了强劲需求，投标倍数为1.85，实际收益率为正0.080%，此为去年11月以来实际收益率首次为正的通膨保值公债标售。(完)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。