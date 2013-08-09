英国债市：中短期英债跑赢长债，受利率预期带动

路透伦敦8月9日 - 中短期英债周五在交投清淡中上涨，因投资人押注良好的经济数据及英国央行低利率政策将有利较短期债券。

两年期至10年到期券种的英债收益率今日下跌约3个基点，表示潜在价格好于20年期和30年期英债，它们的收益率几无变动。

“主要是收益率曲线走陡，因认为经济数据不断改善的情况下英国央行将继续执行宽松政策，”苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说。

英国央行周三承诺将保持利率在0.5%纪录低位直至失业率降至7%，央行预期将至少三年如此。

这拉低短期英债收益率，而经济活动增强的迹象及随之带来通胀的潜在风险，这些因素推高长期英债收益率。

10年期英债 收益率跌3个基点，报2.46%，此为收益率在本周的最低收位。30年期英债 收益率持稳在3.59%。

良好的贸易数据给予长期英债价格一些压力，该数据显示英国经济有更多领域显示复苏迹象，不过更清楚的信号要等下周出炉的通胀和就业市场数据。

10年期英债 也跑赢可比德债，其收益率差收紧2个基点，至78个基点，进一步远离英国央行周三公布前瞻指引后触及的三年来最宽水平85.2基点。

下周三英国央行将公布7月货币政策委员会会议记录。(完)

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