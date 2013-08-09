英国债市：中短期英债跑赢长债，受利率预期带动

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦8月9日 - 中短期英债周五在交投清淡中上涨，因投资人押注良好的经济数据及英国央行低利率政策将有利较短期债券。
两年期至10年到期券种的英债收益率今日下跌约3个基点，表示潜在价格好于20年期和30年期英债，它们的收益率几无变动。
“主要是收益率曲线走陡，因认为经济数据不断改善的情况下英国央行将继续执行宽松政策，”苏格兰皇家银行策略师Simon Peck说。
英国央行周三承诺将保持利率在0.5%纪录低位直至失业率降至7%，央行预期将至少三年如此。
这拉低短期英债收益率，而经济活动增强的迹象及随之带来通胀的潜在风险，这些因素推高长期英债收益率。
10年期英债 收益率跌3个基点，报2.46%，此为收益率在本周的最低收位。30年期英债 收益率持稳在3.59%。
良好的贸易数据给予长期英债价格一些压力，该数据显示英国经济有更多领域显示复苏迹象，不过更清楚的信号要等下周出炉的通胀和就业市场数据。
10年期英债 也跑赢可比德债，其收益率差收紧2个基点，至78个基点，进一步远离英国央行周三公布前瞻指引后触及的三年来最宽水平85.2基点。
下周三英国央行将公布7月货币政策委员会会议记录。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。