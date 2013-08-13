英国债市：英债收益率触及2011年以来最高，因德美经济复苏累积动能

标题新闻：美国将向IMF重申其在监督各国汇率政策和发现贸易失衡方面的作用-美财政部高官
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路透伦敦8月13日 - 指标英债收益率周二触及2011年以来最高，价格跟随德债和美国公债的跌势，因有迹象显示德国和美国经济成长累积动能。
10年期英债收益率 触及2.614%，为2011年10月以来最高，日内上扬15个基点，因德国投资者信心和一项衡量美国消费者支出的数据劲扬。
英国显示出的不断改善的迹象已推升英债收益率。
投资者目前将关注周三公布的英国就业数据，以及英国央行会议记录，以寻找英国未来利率走向的线索。
上周，英国央行承诺将在失业率降至7%之前将保持宽松货币政策。
另外，投资者将通过英国央行的最新会议记录了解到，央行内部对新任总裁卡尼提出的前瞻性指引政策的支持程度。
9月英债期货 收跌145个跳动点，报110.07，与可比德债期货 跌幅基本一致，且接近盘中触及的合约低位109.99。
10年期英债/德债收益率差扩阔3个基点，至逾79个基点。
稍早公布的数据显示，7月英国消费者物价降幅与预期一致后，英债一度缩减跌幅。(完)
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