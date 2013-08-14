英国债市：短期英债收益率触及6月以来最高，市场质疑央行的低利率承诺

路透伦敦8月14日 - 短期英债收益率周三触及6月以来最高，10年期英债收益率触及2011年以来的峰值，因市场质疑央行做出的在较长时间内维持低利率的承诺。

上周，英国央行承诺将在失业率降至7%之前保持利率在0.5%的纪录低位，央行预计失业率降至该水平需要约三年的时间。

但央行发布的8月政策会议记录显示，一决策者认为新前瞻性指引防范过度通胀的作用很弱。另外，政府公布的数据显示，英国请领失业金的人数大幅减少。

在会议记录和就业数据公布后，英债收益率急升，英镑兑美元走强，因市场将央行首次升息的时间预期提前。

但在最初的反应消退后，投资者不确定该如何解读最新的消息，这导致英债价格一度反弹，但最终再度走软。

两年期英债收益率 触及0.482%，五年期英债收益率 触及1.583%，均为6月底以来最高。

10年期英债收益率 盘中触及2011年10月以来最高2.657%，后回落，尾盘报2.63%，日内上扬3个基点。

9月英债期货 收跌18个跳动点，报109.89。而可比德债 日内小涨。

10年期英债/德债收益率扩阔3个基点，报82个基点，稍早升至83个基点之上，逼近上周三触及的三年高位85.2个基点。