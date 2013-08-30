英国债市：英债收益率从两年高位小幅回落，因月底买盘支撑价格

路透伦敦8月30日 - 指标英债收益率周五从昨日触及的两年高位回落，因月底买盘、即将到来的票息支付以及英债供应暂停等因素支撑英债价格。

不过，由于英国议会拒绝了支持对叙利亚采取军事行动的动议，使市场对西方国家短期内对叙利亚实施军事打击的预期降温，这部分抵消了上述因素对市场提振。另外，楼市和消费者信心等一系列强劲的英国经济数据也削弱了英债的避险吸引力。

周五收盘前，10年期英债收益率 持稳在2.78%，脱离周四触及的约2.83%的两年高位。

英国央行总裁卡尼宣称，央行将有能力削减包括包括英债等资产在内的流动性缓冲。这也令债市承压。