英国债市：英债收益率从两年高位小幅回落，因月底买盘支撑价格

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透伦敦8月30日 - 指标英债收益率周五从昨日触及的两年高位回落，因月底买盘、即将到来的票息支付以及英债供应暂停等因素支撑英债价格。
不过，由于英国议会拒绝了支持对叙利亚采取军事行动的动议，使市场对西方国家短期内对叙利亚实施军事打击的预期降温，这部分抵消了上述因素对市场提振。另外，楼市和消费者信心等一系列强劲的英国经济数据也削弱了英债的避险吸引力。
周五收盘前，10年期英债收益率 持稳在2.78%，脱离周四触及的约2.83%的两年高位。
英国央行总裁卡尼宣称，央行将有能力削减包括包括英债等资产在内的流动性缓冲。这也令债市承压。
下周，投资者将关注8月制造业和服务业采购经理人指数，以及英国央行的月度货币政策决定。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。