英国债市：英债收益率触及两年高位，因英国央行政策前景不确定

* 英国央行未发布有关市场利率的声明，拖累英债价格走低

* 10年期英债收益率升穿3%，五年英债收益率也触及两年高位

* 短期英镑利率期货消化了英央行在2014年12月前升息的预期

路透伦敦9月5日 - 英债价格周四走低，受累于市场押注英国央行可能较预期提前升息，欧洲央行和美国的消息推动10年期英债收益率升穿3%。

短期英镑利率期货反应，市场预期英国央行在2014年12月底前升息的几率为100%，较英国央行不到一个月前做出的预期提前了两年，且较市场周三的预期提前了三个月。

引发英债和英镑利率期货价格猛跌的诱因是，英国央行在周四议息会议结束后未发布有关货币政策的实质性声明，只是决定保持指标利率在0.5%不变。

英国央行很少发布政策声明，但部分分析师认为，央行本月可能像7月那样发表声明，因近期公债收益率攀升可能拖累英国经济复苏。

短期英镑利率期货<0#FSS:>录得年内最大单日跌幅，因有消息称，交易商押注英国央行将提前升息。公债价格也走低，12月英债期货 盘中急跌133个跳动点，触及合约低位107.21。

强劲的美国就业和服务业数据，以及欧洲央行总裁德拉吉暗示将出台更多欧元区范围的刺激举措，使五年和10年到两年期英债收益率涨幅进一步扩大。

10年期英债收益率 盘中触及3.011%的峰值，为2011年7月来首见，日内上扬13个基点。英债表现不及可比德债，10年期英债/德债收益率差扩阔3个基点，至97.4个基点，为逾三年来首见。

五年期英债收益率 跳升逾15个基点，报1.803%。

两年期英债收益率 报0.56%，仍接近0.5%的央行指标利率。