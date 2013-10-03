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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 00:58 BJT

英国债市：英债反弹，稍早因PMI数据强劲和供应增加而承压

路透伦敦10月3日 - 英债周四跟随美国公债上扬，英债期货收在两个月高位，今日稍早，强劲的经济数据和英债供应增加打压英债走低。

美国的财政僵局限制了英债稍早的跌幅。

今日公布的数据显示，英国9月服务业PMI指数强劲增长，整体第三季，该指数均值创1997年第二季以来最高水准。数据公布后，英债大幅走低。

稍早公布的另一项数据显示，英国9月房价年增幅录得逾三年来最大，这也增强了英国经济成长正在加速的乐观情绪。

英国将标售40亿英镑票息为2.25%的2023年到期的指标10年期公债，这也令英债承压。

12月英债期货 收涨12个跳动点，报110.59，为近月英债合约自8月2日以来最高，在数据显示美国服务业活动放缓后，英债逆转跌势。

投资者交投谨慎，因强劲的英国经济数据，和美国财政风险发出相互矛盾的信号。

10年期英债收益率 回落2个基点，报2.69%。10年期英债/德债收益率差收窄至89个基点，稍早触及8月底以来最窄87.2个基点。(完)
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