英国债市：英债反弹，稍早因PMI数据强劲和供应增加而承压

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准
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路透伦敦10月3日 - 英债周四跟随美国公债上扬，英债期货收在两个月高位，今日稍早，强劲的经济数据和英债供应增加打压英债走低。
美国的财政僵局限制了英债稍早的跌幅。
今日公布的数据显示，英国9月服务业PMI指数强劲增长，整体第三季，该指数均值创1997年第二季以来最高水准。数据公布后，英债大幅走低。
稍早公布的另一项数据显示，英国9月房价年增幅录得逾三年来最大，这也增强了英国经济成长正在加速的乐观情绪。
英国将标售40亿英镑票息为2.25%的2023年到期的指标10年期公债，这也令英债承压。
12月英债期货 收涨12个跳动点，报110.59，为近月英债合约自8月2日以来最高，在数据显示美国服务业活动放缓后，英债逆转跌势。
投资者交投谨慎，因强劲的英国经济数据，和美国财政风险发出相互矛盾的信号。
10年期英债收益率 回落2个基点，报2.69%。10年期英债/德债收益率差收窄至89个基点，稍早触及8月底以来最窄87.2个基点。(完)
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政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。之前德国公债标售出现技术性失败。
路透渥太华4月12日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率在0.5%不变 ，称尽管1月经济增速高于预期，但现在得出经济已走上持续增长轨道的 结论“为时过早”。 加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能的立场，上调了2017年 经济增长预估，但下调了潜在增长预估，因“投资持续疲弱”。 2017年经济增长加快，但未来增长放缓，意味着央行现在预计产能缺 口将在2018年上半年消失，早于1月时决策者预计的2018年中。 加拿大央行在报告中指出，企业投资仍远低于当前复苏阶段应有的水 平，薪资增长仍迟缓，但住宅投资强于预期。 “央行管委会承认，近期数据强劲，但部分仅是暂时性的，关注拖累 前景的重大不确定性，”加拿大央行在与币政策报告一同发表的声明中称 。 央行指出，大多伦多地区地产市场炙热，看似进入了“投机活动对房 价的影响增大”的阶段。一些经济学家认为大多地区楼市存在泡沫。 加拿大央行在2015年两次下调利率后一直维持利率不变，利率长期处 于较低水平，被认为是推高楼价的原因之一，特别