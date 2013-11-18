英国债市：英债跟随美债上涨，关注本周英国公债标售和借贷数据

路透伦敦11月18日 - 英债价格周一小幅上涨，跟随美债攀升，受助于货币政策前景仍然宽松，尽管美国股市升至纪录新高。

10年期英债 收益率跌2个基点，报2.73%，接近稍早触及的10日低位2.719%，和可比德债收益率差持稳在104个基点，接近11月14日触及的八年高位108.7个基点。

“风险意愿相当强劲，所有股指均上涨，但未向通常情况那样对英债收益率造成影响，”法国巴黎银行固定收益策略师Shahid Ladha说，他所指的通常情况是当股市上涨，英债价格往往会下跌。

美债上涨，交易商归因于上周美联储主席提名人叶伦谈到美联储将继续执行宽松政策。英债通常跟随美债走势。

周一英国的消息面淡静，英债投资人将焦点放在本周两批英债标售及周四公布的10月英国政府借贷数据。

Ladha预期，周二标售的37.5亿英镑指标10年期英债将吸引强劲需求。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]